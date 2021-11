Die Infektionszahlen gehen durch die Decke, es sterben wieder mehr Leute an Corona oder den Folgen, die Krankenhäuser füllen sich. Es hilft alles nichts, auch wenn wir es nicht mehr hören können: Deutschland steckt mitten in der vierten Welle der Pandemie. Und die Republik diskutiert wieder ganz aufgeregt über das Gesetzespaket, das die wohl zukünftige Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, und über die Frage: Reicht das? Immer wieder und immer lauter wird da die Forderung nach einer Impfpflicht. Anders sei Corona nicht in den Griff zu bekommen. Andere Stimmen warnen vor solch einem Schritt. Man solle erst einmal auf 2 oder 3G setzen, bevor man den Hammer auspackt. Braucht Deutschland wirklich eine Impfpflicht, damit sich endlich alle immunisieren lassen müssen, oder ist dem Virus auch anders beizukommen?