Nach zwölf Jahren als Ministerpräsident in Hessen will Volker Bouffier morgen von seinem Amt zurücktreten. Heute wird er mit einer Serenade im Schloss Biebrich in Wiesbaden feierlich aus dem Amt verabschiedet. Dabei sind mehr als 600 geladene Gäste: unter anderem der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der amtierende Bundesratspräsident und thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werden Grußworte halten. Wir blicken zurück auf die Wandlung Bouffiers vom "schwarzen Sheriff" zum schwarz-grünen Brückenbauer und fragen, was er in Hessen erreicht, aber auch versäumt hat.