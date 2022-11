Am 24. Februar dieses Jahres hat Russland die Ukraine überfallen. Das ist heute genau neun Monate her. Wie sieht die militärische Lage aus? Kann man Hoffnung haben, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Und wie schwer wird es im Winter? Wir sprechen mit einer Sicherheitsexpertin über die militärische Lage und mit Andrej Postuschenko, Leiter eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Region Cherson, wie die Lage nach der Befreiung von russischen Truppen ist.