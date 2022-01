Omikron in aller Munde – wie sehr müssen wir uns einschränken?

Auch bei der ersten MPK im Jahr 2022 dreht sich wieder alles um Corona. Im Fokus steht dabei vor allem die Omikron-Variante. Geredet wird vermutlich vor allem über eine mögliche Verkürzung der Quarantäne bei Omikron, um die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten. Wir schauen auf hessische Unternehmen, wie die sich auf die Omikron-Welle vorbereiten. Und auf Schulen: in Hessen ist heute der letzte Ferientag - am Montag geht es wieder los. Wie gut sind die Schulen gerüstet für einen größeren Omikron-Ausbruch?