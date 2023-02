Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen? Das Normalste der Welt, sagt Parteienforscher Wolfgang Schroeder aus Kassel. Für nahezu jedes hohe politische Amt kandidierten Politiker und Politikerinnen aus einem anderen Amt heraus. Die Debatte zeige vor allem Eines, so Schroeder in hr-iNFO: Die Konkurrenz sei nervös.