Am Sonntag wählen 1472 Delegierte der Bundesversammlung den Bundespräsidenten. Eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier gilt als sicher - wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung. Vor welchen Herausforderungen steht er in seiner zweiten Amtszeit? Und wie lässt sich eine Bundesversammlung in Corona-Zeiten ohne großes Infektionsrisiko abhalten?