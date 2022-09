Momentan tummelt sich in New York das "Who's who" der internationalen Polit-Prominenz. Die UNO bittet heute zur Generaldebatte. Gesprochen werden soll über die Krisen dieser Zeit. Aber was kann die UNO eigentlich erreichen? Ist die ganze Veranstaltung ein Hort der schönen Worte und geschliffenen Reden, die aber am Ende nichts oder nur sehr wenig bewirken?