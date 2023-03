Schüsse bei den Zeugen Jehovas: Tote und Verletzte in Hamburg

In Hamburg hat ein Unbekannter in einem Gebäude der Zeugen Jehovas mehrere Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Polizei stuft den Vorfall als Amoktat ein. Ein Täter ist laut Polizei "möglicherweise" tot, nach weiteren wird gefahndet. Wie ist die Lage jetzt? Was ist über die Tat bisher bekannt?