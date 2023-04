Alle sprechen über den Frieden: die NATO-Außenminister in Brüssel, aber auch die Teilnehmer der zahlreichen Ostermärsche, die in den Startlöchern stehen und am Wochenende wieder marschieren. Doch im Moment haben es Pazifisten schwer. Ihr Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" findet derzeit wenig Anklang. Warum hat die Friedensbewegung so wenig Zulauf? Gehen die jüngeren alle fürs Klima auf die Straße? Und sind die Forderungen der Friedensbewegung überhaupt noch zeitgemäß?