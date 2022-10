Sechs Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag in Niedersachsen zu wählen. Bislang regiert dort eine Große Koalition unter Führung der SPD mit Ministerpräsident Weil, aber beide wollen die Koalition eigentlich nicht fortsetzen. In den Umfragen führt derzeit eine mögliche rot-grüne Koalition - die CDU ist allerdings nah dran an der SPD. Und ob die FDP in den Landtag einziehen wird, ist im Moment noch ungewiss. Ist die Wahl in Niedersachsen auch ein Stimmungsbild für die Arbeit der Ampel?