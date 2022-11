In der Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Ägypten einigten sich die Teilnehmer auf den Aufbau eines gemeinsamen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern. Außerdem bekräftigten die rund 200 Staaten ihren früheren Beschluss, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle herunterzufahren. Ein Abschied von Öl und Gas wird nicht erwähnt. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Und wie sind die Reaktionen darauf?