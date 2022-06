Bahn frei für Schnäppchen-Ticket und Tankrabatt. Ab Mittwoch können alle bis August für neun Euro pro Monat den Nahverkehr nutzen. Und das in ganz Deutschland. Außerdem gibt die Bundesregierung einen Tankrabatt für drei Monate. Die Energiesteuer sinkt bei jedem Liter Sprit um knapp 30 Cent, bei Diesel sind es rund 14 Cent. Im so genannten „Entlastungspaket“ steckt noch viel mehr. Aber über keine der anderen Maßnahmen wurde in den letzten Wochen so gestritten wie über das 9-Euro-Ticket und den Abschlag an der Tanke.