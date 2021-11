Stadt - Land - Wandel - in diesem Jahr blickt die Themenwoche auf Gegensätze im Land - und auf die Chancen, die darin stecken. Leben auf dem Land ist im Trend. Wir schauen, wie der Wandel derzeit konkret aussieht: verlassen wirklich vermehrt Menschen die Städte und ziehen auf's Land oder doch eher in den sogenannten Speckgürtel? Was sind die Gründe dafür? Lässt sich alles mit den explodierenden Miet- und Immobilienpreisen in unseren Städten erklären? Wie begegnen sich Städter und Landbevölkerung?