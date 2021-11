In den Karnevalshochburgen der Republik geht es heute los: der 11.11. um 11.11 Uhr ist traditionell der Auftakt in die neue Karnevalsaison. Und auf den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt freuen sich viele. Aber ebenso stellen sich viele die Frage, was eigentlich verantwortbar ist in den nächsten Wochen. Wir schauen darauf, wie sich die Weihnachtsmärkte und ein hessischer Karnevalsverein auf die Corona-Situation einstellen und wie es generell um das Thema Feiern und Zusammenkünfte bestellt ist.