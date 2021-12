Weihnachten steht quasi vor der Tür. Wer jetzt noch nicht alle Geschenke beisammen hat, muss sich sputen. Wegen Corona werden wohl auch in diesem Jahr viele Menschen die Geschenke online einkaufen - da muss man nicht in die Geschäfte und hat es bequem. Was natürlich nicht auf die Paketboten zutrifft. Für die ist schon seit Wochen die stressigste Zeit des Jahres angebrochen.