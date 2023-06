Am 23. Juni 2013 wurde der Bergpark Kassel Wilhelmshöhe zum Welterbe und ist damit auf einer Stufe mit Venedig, dem Taj Mahal oder der Akropolis in Athen. Eine Welterbe-Stadt bekommt in Deutschland Fördergelder und Medien-Präsenz, bestenfalls auch neue Touristen und Übernachtungen. In Deutschland gibt es 51 Welterbe-Stätten, davon sieben in Hessen. Aber ist die Auswahl überhaupt gerecht und was bringt das Label den ausgezeichneten Regionen?