Test für die Bundes-Ampel? Nach der Wahl in Niedersachsen

Podcast Test für die Bundes-Ampel? Nach der Wahl in Niedersachsen

Die SPD geht aus der Wahl in Niedersachsen laut vorläufigem Endergebnis klar als stärkste Kraft hervor, gefolgt von CDU, Grünen und der AfD. Die FDP scheiterte knapp an der Fünfprozent-Hürde. Was sagt die Wahl über die Zufriedenheit der Menschen mit der Bundespolitik aus? Welche Konsequenzen lassen sich aus dem Ergebnis ableiten?