Am Freitag startet Hessen in die Herbstferien. Sieben Tage, in denen viele in den Urlaub aufbrechen. Wer jetzt in den Flieger gen Süden steigt, muss sich warm anziehen - zumindest im übertragenen Sinne. Im Schnitt kosten Flugreisen in den Herbstferien 16 Prozent mehr als letztes Jahr. Da stellt sich so manche Frage: Geht's auch günstiger? Welche Tricks gibt es, um beim Trip in die klassischen Urlaubsländer zu sparen? Wäre es vielleicht auch eine Idee, den Schnellzug zu nehmen? Und, als Alternative zum Trip nach Spanien, Portugal oder Griechenland: gibt es das noch, das etwas unentdeckte Urlaubsparadies, das nicht unter "Over Tourism" leidet, aber mit Ursprünglichkeit, atemberaubender Natur und erschwinglichen Preisen lockt?