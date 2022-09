The final farewell: Abschied von Queen Elisabeth

Seit 11 Tagen trauert Großbritannien um seine Königin, die am 8. September verstorben ist. Heute soll sie in London begraben werden. Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt reisen an, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Wie groß war ihre historische Bedeutung und welches Erbe hinterlässt sie ihrem Nachfolger?