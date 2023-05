"Mein Haus, mein Auto, mein Boot" - das ist in den wilden 1990er Jahren nicht nur ein Werbe-Slogan, sondern gelebte Realität. Besitz und Vermögen sind damals deutlich wichtiger als heute. Die Generation der Baby-Boomer gibt was auf Status-Symbole, die zeigen, dass sie es zu was gebracht haben im Leben. Aber das ist mitunter ganz schön teuer bezahlt. Denn das Geld für "Mein Haus, mein Auto, mein Boot" muss erst einmal verdient werden. Was wiederum auf Kosten von Familie, Freunden, Freizeit gegangen ist. Schrubben bis zum Umfallen, das gehörte damals zum guten Ton. Heute ist das anders. Den Jüngeren ist ein Ausgleich wichtig. Arbeit ist nicht alles. Freunde und Familie zählen mehr. Man will Zeit haben. Es hat sich ein gewisser "Überdruss am Überfluss" durchgesetzt. Mehr Momente des Glücks wahrnehmen und genießen. Shopping-Spaß und Shopping-Glück waren gestern, Materielles tritt hinter Immaterielles wie Gesundheit, Sicherheit und soziale Geborgenheit zurück.