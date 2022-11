Der Winter ist die Jahreszeit, in der man häufiger mal über Leben und Tod nachdenkt. Vor allem der Tod ist in der Gesellschaft häufig ein Tabu-Thema - vor allem mit dem eigenen will man sich nicht gerne beschäftigen. Aber spätestens, wenn Freunde oder Familienangehörige sterben, steht das Thema an. Und es tun sich plötzlich viele Fragen auf: Welche Bestattung? Wie teuer wird das? Und wer bezahlt das alles?