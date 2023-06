Unbekümmert in die Altersarmut? – Die Jüngeren und die Rentenfrage

Podcast Unbekümmert in die Altersarmut? – Die Jüngeren und die Rentenfrage

In Frankreich protestieren Massen gegen die Rentenreform, in Deutschland scheint das Thema kaum zu bewegen. Dabei steht das System der Altersversorgung auf der Kippe. Ein Wunder, dass die Jungen nicht längst aufbegehren. Aber wie ist die Renten-Situation derzeit und was wird auf die jüngere Generation zukommen?