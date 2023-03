Nach drei Pandemie-Jahren geht es in diesem Jahr wieder los: Die hartnäckig hohe Inflation scheint die Reiselaune der Menschen in Deutschland derzeit nicht zu trüben - im Gegenteil. Die Nachfrage zieht deutlich an. Was sind die Reise-Trends 2023? Wie geht es den Airlines? Ist das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise in Sichtweite?