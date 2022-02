Seit Wochen wird der Aufmarsch von mehr als 100.000 russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine mit Sorge beobachtet. In vielfältigen Gespräch auf internationaler Ebene in verschiedensten Formaten wird versucht, die Lage zu deeskalieren, bislang noch ohne Erfolg. Heute startet nun ein belarussisch-russisches Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine. Verschärft das die Lage zusätzlich? Und welche Ziele verfolgt Putin damit?