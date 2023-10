Kopfschmerzen kennt fast jeder. Und das nicht nur in Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten oder anderen Erkrankungen. Denn Kopfschmerzen sind oft ein Zeichen von Stress und Überlastung. So hat die AOK Rheinland/Hamburg kürzlich festgestellt, dass sich die Zahl der Krankschreibungen wegen Kopfschmerzen in den letzten 20 Jahren vervierfacht hat. Was sind Kopfschmerzen, was ist Migräne? Wo liegen die Ursachen, wie kann therapiert werden? Inwieweit helfen neue Methoden wie VR-Brillen oder Apps?