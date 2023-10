Sie sind im Kunstrasen, auf Spielplätzen, in Kosmetika und dadurch inzwischen auch in Fischen und anderen Lebensmitteln: Winzige Plastikpartikel, das sogenannte Mikroplastik. Dieses Mikroplastik stellt eine erhebliche Umweltbelastung dar. Ab dem 16. Oktober beginnt in der EU daher schrittweise das Verbot von Mikroplastik in bestimmten Produkten.