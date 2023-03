Noch bis vor Kurzem war das eine mehr oder weniger verpönte Industrie, die sich auch noch extrem öffentlichkeitsscheu gibt - jetzt aber profitiert auch die deutsche Rüstungsindustrie von erhöhten Sicherheitsanforderungen durch den Krieg in der Ukraine. Wo gibt es in Hessen Unternehmen der Rüstungsindustrie? Was ist mit Rüstungsaktien - sind sie jetzt moralisch besser als früher? Und hat sich das Verhältnis der Gesellschaft zum Militär und zur Rüstungsindustrie durch den Krieg verändert?