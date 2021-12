Am Ende dieses Winters ist jeder Mensch in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben: So hat es der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn zu Beginn der vierten Welle fomuliert. Eine Drohung - doch mit dem Blick auf das kommende Frühjahr lässt sich auch eine Hoffnung formulieren. Es könnte nach Ansicht von Virolgen der Beginn der Endemie sein - die Phase, in der die meisten Menschen Kontakt mit Corona hatten und das Virus sich zu einem neben anderen entwickelt.