Am Donnerstag beginnt die Weltklimakonferenz - in diesem Jahr in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten - eines der größten Erdöl produzierenden Länder dieser Welt. Welche wirtschaftlichen Ziele verfolgt das Land am Golf? Wie tickt die Gesellschaft? Warum setzen die Emirate auf Erneuerbare Energien? Und wie steht es um die Meinungsfreiheit im Land?