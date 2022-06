Tankrabatt, Atomkraft, Verbot Verbrennermotor, Schuldenbremse, Tempolimit, etc. - Streitpunkte zwischen den Grünen und der FDP gibt es genug. Nach den ersten Wochen der Harmonie knirscht es in der Ampel ganz gewaltig. An welchen Themen zeigen sich die Differenzen? Und wo steht eigentlich die SPD?