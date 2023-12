Warum nicht einfach…? – Die komplizierte Sprache der Behörden

Lichtsignalanlage statt Ampel, Richtungswechselanzeiger statt Blinker: Das so genannte Beamten- und Behördendeutsch ist ein deutscher Klassiker. Seit Jahren gibt es Bestrebungen, die Kommunikation des Staates mit den Bürgern zu verbessern. Warum ist es für den Staat so schwierig, in einem verständlichen und alltagsnahen Deutsch zu kommunizieren? Was hat das für Folgen für das Verhältnis von Staat und Bürgern? Gibt es auch Verbesserungen? Wir sprechen hierzu mit dem Kommunikationswissenschaftler Prof. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim, und mit Michaela Blaha, Gründerin der IDEMA Gesellschaft für verständliche Sprache GmbH.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 21.12.23 um 09:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr