Ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzler Scholz mit seiner Regierungserklärung zur Zeitenwende zur Hochform aufgelaufen ist. Für keine andere Rede hat er so viel Anerkennung bekommen. Die Zeitenwende ist zu dem Schlagwort geworden, das die Umbrüche seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschreibt: Wie hat sich Deutschland in dem einen Jahr seit der Zeitenwende verändert? Wird die Bundesregierung der Aufgabe gerecht, Deutschland durch diesen Epochenwechsel zu führen? Und wie geht es den Menschen in Deutschland damit?