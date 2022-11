Die Menschen in Hessens größter Stadt Frankfurt haben am kommenden Sonntag über eine ziemlich einfache Frage zu entscheiden: "Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann?“ So steht es auf dem Wahlzettel, über den sie am kommenden Sonntag in einem Bürgerentscheid abstimmen. Fast alle Parteien im Frankfurter Römer fordern nach einer ganzen Reihe von Zwischenfällen den Rücktritt des Oberbürgermeisters - doch Peter Feldmann will bleiben. Eine Mehrheit, die 30 Prozent der Frankfurter Wahlberechtigten ausmacht, müsste für seine Abwahl stimmen, damit Feldmann aus dem Amt scheidet. Eine ziemlich hohe Hürde, wenn man bedenkt, dass die Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene meistens viel geringer als bspw. bei Bundestagswahlen ausfällt.