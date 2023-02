Heute endet die Maskenpflicht im hessischen ÖPNV und im Fernverkehr. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft aus. Als eines der letzten Länder in Europa verzichtet Deutschland jetzt auf die Maßnahmen. Sie bleiben nur bestehen in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Wie gut ist Hessen durch diese Zeit gekommen? Wieviel müssen wir als Gesellschaft aufarbeiten? Und was wird aus den Menschen, die durch Corona chronisch krank geworden sind?