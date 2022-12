Gutes tun macht Freude. Das wissen Viele und spenden für einen guten Zweck. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist die Zeit, in der die meisten Spenden gesammelt werden. Aber ist das auch in diesem Jahr so? Machen sich die Folgen von Pandemie, Krieg und Energiekrise auch bei der Spendenbereitschaft bemerkbar?