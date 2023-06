Vor knapp einem Jahr gab es in Deutschland einen Wendepunkt: Mitglieder der evangelischen und der katholischen Kirche sind nicht mehr in der Mehrheit - die Zahl ist auf unter 50 Prozent gesunken. Was glauben die Menschen also, wenn immer mehr keiner Religionsgemeinschaft angehören? Und wie viele Menschen glauben tatsächlich an die zentralen Botschaften der christlichen Kirchen?