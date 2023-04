Heute vor 10 Jahren ereignete sich in Bangladesch der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte des Landes: Das Rana Plaza-Gebäude nahe der Hauptstadt Dhaka stürzte ein und machte die Weltöffentlichkeit aufmerksam auf die verheerenden Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Aber haben sich die Sicherheits- und Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessert?