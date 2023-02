Wieder an die Wahlurne: Was hat Berlin aus den Pannen gelernt?

Podcast Wieder an die Wahlurne: Was hat Berlin aus den Pannen gelernt?

Es war zuviel aufeinmal: Die Berlinerinnen und Berliner waren im September 2021 nicht nur zur Bundestagswahl aufgerufen, sondern auch zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und zu Bezirkswahlen , und dann gabs noch ein Referendum. Zu allem Überfluß waren zehntausende in der Stadt unterwegs zwischen abgesperrten Strassen, weges des Berlin-Marathons. Kein Wunder, daß die Wahlen im Chaos endeten und jetzt am Wochenende zum Teil wiederholt werden müssen: Klappt`s diesmal besser in der Hauptstadt?