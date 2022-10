In der Ukraine sind nach 8 Monaten Krieg Teile des Landes vollkommen zerstört. Schon jetzt ist absehbar: Wenn die Waffen schweigen, wird die Ukraine vor einer Mammut-Aufgabe stehen: der Wiederaufbau zerstörter Wohnungen, Betriebe und öffentlicher Gebäude. In Berlin beraten die G7-Staaten deshalb heute gemeinsam mit der Ukraine und einigen Expertinnen und Experten über den Wiederaufbau des Landes. Was ist notwendig, um der Ukraine wieder auf die Beine zu helfen?