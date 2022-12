Während die Menschen in den meisten Ländern voller Begeisterung auf die WM hingefiebert haben, war in Deutschland alles anders: Die Vergabe an Katar hat viele Menschen fassungslos gemacht. Aber wie fällt die WM-Bilanz nach vier Wochen Fußball in der Wüste aus - außer, dass die DFB-Elf mal wieder sportlich gepatzt hat? Und welche Möglichkeiten hat der DFB, hat Deutschland, hat Europa, auf Veränderungen in der FIFA zu drängen, damit Fußball nicht nur Geschäft und Politik dient, sondern auch wieder sportlich Spaß machen kann?