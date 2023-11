Am Donnerstag startet die Weltklimakonferenz COP in Dubai. Der Gastgeber ist dabei selbst einer der größten Ölstaaten der Welt, investiert aber längst auch in erneuerbare Energien. Am Öl will und wird man als Energieträger aber dennoch festhalten. Ein Gespräch mit Politikwissenschaftler Tobias Zumbrägel von der Uni Heidelberg.