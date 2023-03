Das Außenministerium will heute Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorstellen. Neben dem Außen- arbeitet auch das Entwicklungsministerium an einer solchen Strategie. Geplant ist, dass die beiden Bundesministerien die entsprechenden Eckpunkte heute im Kabinett vorlegen. Was ist aber konkret gemeint, wenn Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze von feministischer Außen- und Entwicklungspolitik sprechen? Könnten sie sich nicht auch ohne dieses Etikett für feministische Ziele einsetzen, zum Bespiel im Iran? Und wo wären konkrete Verbesserungen für Frauen auch im Interesse Deutschlands?