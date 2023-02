Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht: Frieden und Freiheit sind auch in Europa bedroht. Deutschland will die Bundeswehr wieder stärken und hat ihren früheren Auftrag erneuert. Statt Auslandseinsätzen steht jetzt die Landes- und Bündnisverteidigung im Vordergrund. Aber was bedeutet das für die Bundeswehr und ihre Angehörigen, aber auch für die Zivilbevölkerung in Hessen?