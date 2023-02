Seit dem Jahr 2011 ist sie ausgesetzt, die Wehrpflicht in Deutschland. Und jetzt ist sie, ob der derzeitigen Lage, mal wieder aufgekommen: die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Eine Verteidigung Deutschlands sei mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar, so der stellvertretende Vorsitzende Patrick Sensburg Reservistenverband in Deutschland.