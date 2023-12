Wie es um das Bildungsniveau in Deutschland steht, zeigen die heute veröffentlichten Ergebnissen der PISA-Studie. Im Fokus des internationalen Leistungsvergleichs stehen die Kompetenzen der 15-Jährigen in Mathematik, Naturwissenschaften, Lesen und erstmals auch im kreativen Denken. An dem „Programme for International Student Assessment (PISA)“ nahmen dieses Jahr 81 Staaten weltweit teil. Was kann in Deutschland für mehr Bildungschancengleichheit getan werden? Dieser Frage gehen wir mit dem geschäftsführenden Direktor des Leibniz-Instituts Prof. Dr. Maaz nach. Außerdem erklärt Prof. Dr. Susanne Prediger, Professorin für Mathematikdidaktik und fachbezogene Professionalisierungsforschung, die Bedeutung von Sprache für die Mathematik und wie wir Mathe wieder erlebbarer machen können.