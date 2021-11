Was steht bis jetzt auf der Habenseite, wenn die UN-Klimakonferenz offiziell endet? Einige große Ankündigungen: Zum Beispiel die, dass die USA und zahlreiche andere Länder ab Ende des nächsten Jahres keine Kohle-, Erdöl- und Erdgasprojekte im Ausland mehr finanzieren werden. Oder zum Beispiel die, dass über hundert Staaten versprochen haben, bis 2030 die Zerstörung ihrer Wälder zu stoppen. Das klingt vielversprechend. Und dennoch reißt die Kritik von Umweltaktivisten nicht ab. Es müsse noch mehr getan werden und, anders als in der Vergangenheit, auch tatsächlich eingehalten werden, was vereinbart wurde.