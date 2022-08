Jahrelang wurde Deutschland als Exportweltmeister tituliert. Vor einigen Jahren musste das Land jedoch den „Titel“ an China abgeben. Dennoch beruht Deutschlands Wirtschaftsstärke auf seinen Exporten. Kein anderes großes Industrieland ist so stark in die Weltwirtschaft eingebunden. Gut 30 Prozent der gesamten Wertschöpfung stammen aus dem Export. In der Industrie sind es sogar 60 Prozent. Ist dieses Wirtschaftsmodell, angesichts der weltweiten Krisen, noch tragfähig?