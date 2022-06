Am Donnerstag entscheidet der EZB-Rat in Amsterdam darüber, ob und wann im Euroraum endlich die Leitzinsen angehoben werden. Schon seit langem wird die EZB für ihre zögerliche Zinspolitik kritisiert. Durch den Krieg in der Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist die Inflation in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. Eine Anhebung der Zinsen halten viele Ökonomen daher für überfällig. Das jahrelange Ende der Null-Zins-Politik steht im Euro-Raum nun also bevor. Doch was bedeutet das genau für die Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen von uns?