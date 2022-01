Impfpflicht ja, Impflicht nein… Die Diskussion um die Impfpflicht wird überall hart geführt: in der Politik, in der Wissenschaft und unter Juristen. Am Nachmittag geht es im Bundestag um eine mögliche allgemeine Impfpflicht. Für wen sollte sie gelten? Ist sie epidemiologisch zu diesem Zeitpunkt der Pandemie noch notwendig? Und wäre sie überhaupt verfassungsgemäß?