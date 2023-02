Zwischen Welt- und Wirtschaftslage: Joe Bidens "State of the Union"

In der Nacht zum Mittwoch (deutsche Zeit) hat US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Was waren die Schwerpunkte? Was kommt in den nächsten Jahren angesichts schwieriger Mehrheitsverhältnisse in Washington auf ihn zu? Und was spricht für und gegen eine zweite Amtszeit?